Stand: 02.11.2021 07:55 Uhr Emsland: Transrapid-Fans gründen Förderverein

Anhänger der Transrapid-Technik wollen einen Förderverein gründen. Sie wollen so an die Magnetschwebebahn erinnern und die Geschichte der Versuchsanlage in Lathen im Emsland zeigen. Außerdem wollen die Mitglieder schrottreife Transrapidzüge ausbessern. Bei einem schweren Unglück auf der Transrapidstrecke vor 15 Jahren waren mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.

Weitere Informationen Jahrestag Transrapid-Unglück: "Der Tag ist gebrandmarkt" Annika Kuper verlor vor 15 Jahren ihren Vater. Sie erinnert sich noch genau an diesen Tag - vor allem an die Stille. (22.09.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.11.2021 | 07:30 Uhr