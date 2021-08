Stand: 27.08.2021 21:06 Uhr Emsland: Niedersächsische Musiktage noch bis Anfang Oktober

Nach einem Jahr Corona-Pause haben am Freitag die Niedersächsischen Musiktage mit dem Auftakt im Emsland begonnen. Bis Anfang Oktober stehen rund 60 Konzerte und Veranstaltungen an 40 Orten auf dem Programm. Viele Konzerte zwischen Cuxhaven und Hannover sollen klassische Musik mit modernen Elementen verbinden, Genres mixen und Musik mit Literatur vereinen, wie es heißt. Highlights sind unter anderem eine Werk-Uraufführung vom Pianisten Florian Weber in Hildesheim, ein Soul-Duett mit Sänger Max Mutzke in Wilhelmshaven und ein Konzert in Uelzen, bei dem alte Musik mit Parfum verbunden wird. Die Niedersächsischen Musiktage dauern bis Anfang Oktober.

