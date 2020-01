Stand: 30.01.2020 15:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Emsland: Neuer Anlauf für den "Problem-Transport"

Dieses Mal soll es freie Fahrt geben: Der Landkreis Emsland hat einen Schwertransport durch die Gemeinde Sögel genehmigt, der beim ersten Anlauf Mitte vergangenen Jahres für reichlich Ärger gesorgt hatte. Um zwei Kohlendioxidbehälter mit einem Durchmesser von fast zehn Metern von Haselünne nach Dörpen zu schaffen, sollten zahlreiche Bäume beschnitten werden. Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers (CDU) stoppte den radikalen Baumschnitt, etliche Bäume waren da bereits regelrecht halbiert.

Für den neuen Anlauf müssen nun weitere Bäume Platz machen. Der Unterschied zum letzten Mal: Laut Landkreisbaurat Dirk Kopmeyer ist der Antrag ordnungsgemäß und professionell vorbereitet. Über eine andere Strecke können die Tanks demnach nicht transportiert werden. "Wir kommen immer wieder an Grenzen: Entweder durch die Transrapid-Teststrecke, durch Brückenlasten, durch Durchfahrtshöhen oder Stromleitungen, die dazu führen, dass dieser Transport da nicht längs kann", so Kopmeyer. Die am Transport beteiligten Unternehmen sind verpflichtet, 300 neue Bäume zu pflanzen und die beschnittenen intensiv zu pflegen.

NABU fordert vorausschauende Produktion

Der Naturschutzbund (NABU) Emsland bezeichnet den Eingriff in die Natur als bedauerlich. Die Firmen sollten sich bereits vor einer Produktion Gedanken über die Folgen des Auftrags machen, so NABU-Mitarbeiterin Katja Hübner. Dadurch könne vermieden werden, dass aufgrund geschaffener Tatsachen am Ende alle Umweltbelange ins Hintertreffen geraten. Der Schwertransport soll am 23. Februar durch das nördliche Emsland rollen. Die Behälter sollen dabei im Konvoi hintereinander durch Sögel fahren. Beide Fahrzeuge haben jeweils eine Zug- und eine Schubmaschine und besondere Lenk- und Schwenkeigenschaften. Das Gesamtgewicht des Transports beträgt 430 Tonnen.

