Emsland: Kreisumlage soll stabil bleiben

Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Emsland müssen im kommenden Jahr voraussichtlich doch nicht mehr Geld an den Landkreis abführen als bisher. Der Landkreis hat vorgeschlagen, dass die Kreisumlage stabil bei 38 Prozentpunkten bleiben soll. Der Kreistag muss dem Plan in der Sitzung am 18. Dezember noch zustimmen. Ursprünglich war eine Erhöhung von einem Prozentpunkt geplant, was in etwa 5,35 Millionen Euro entspricht. Diese Erhöhung sei nun nicht nötig, weil der Landkreis Emsland mit mehr Steuereinnahmen und zusätzlichem Geld vom Bund für die Unterbringung von Geflüchteten rechnet.

