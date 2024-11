Stand: 08.11.2024 14:20 Uhr Emsland: Illegales Lager für gefährliches Feuerwerk entdeckt

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Landkreis Emsland, und die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim haben bei gemeinsamen Ermittlungen ein illegales Lager für gefährliches Profifeuerwerk entdeckt. Nach Angaben der Polizei brachte eine Fahrzeugkontrolle in den Niederlanden am Mittwoch erste Hinweise auf das Lager. Dabei hatte die Polizei 30 Kartons mit Großfeuerwerk gefunden, für das man eine Erlaubnis haben muss. Diese Spur führte die Beamten dann zu einer Lagerhalle im emsländischen Hüven. Die Staatsanwaltschaft lies die Halle durchsuchen. Dabei wurden tausende Feuerwerkskörper gefunden, die offenbar für einen illegalen Verkauf vorgesehen waren, darunter auch Profifeuerwerk, so die Staatsanwaltschaft. Die Polizei schätzt den Gesamtwert auf einen Millionenbetrag. Um wie viel es sich genau handelt, ist noch unklar. Nachdem die Kartons gesichtet wurden, soll das Feuerwerk vernichtet werden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.11.2024 | 13:30 Uhr