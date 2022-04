Stand: 24.04.2022 12:14 Uhr Emsland: Brand in einem Waldstück bei Groß Berßen

Am Sonnabend ist in Groß Berßen (Landkreis Emsland) ein etwa 30 mal 100 Meter großes Waldstück in Brand geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Berßen mit Unterstützung der Feuerwehren Sögel und Haselünne den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, auch die Brandursache ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.04.2022 | 06:30 Uhr