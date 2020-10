Stand: 09.10.2020 08:14 Uhr Emsland: Bauern protestieren gegen Schlachthof-Schließung

Vor dem Kreishaus in Meppen (Landkreis Emsland) demonstrieren heute Morgen Bauern mit ihren Treckern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei spricht von rund 50 Fahrzeugen. Hintergrund ist der Beschluss der Behörden, den Schlachthof in Sögel wegen eines Corona-Ausbruchs zu schließen. Dadurch werden deutlich weniger Schweine geschlachtet. Die Bauern beklagen Platznot in den Ställen und befürchten finanzielle Einbußen. Sie fordern einen Notfallplan vom Landkreis Emsland.

Weitere Informationen Corona: Schlachthofschließung bringt Bauern in Existenznot Die niedersächsischen Schweinehalter fordern wegen der fehlenden Schlachtkapazitäten Unterstützung von der Politik. (08.10.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.10.2020 | 08:30 Uhr