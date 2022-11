Stand: 08.11.2022 09:36 Uhr Emsland: Autofahrer stirbt bei Unfall in Geeste

In Geeste (Landkreis Emsland) ist am Montag ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Wagen auf der Klosterholter Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.11.2022 | 09:30 Uhr