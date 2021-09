Stand: 04.09.2021 09:35 Uhr Emsland: 31-Jähriger Beifahrer stirbt bei Unfall auf A31

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Emsland ist am Sonnabendmorgen ein 31-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war auf der A31 ein Auto auf einen Lkw aufgefahren. Der 31-Jährige saß als Beifahrer in dem Wagen und wurde eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort. Der 27-jährige Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zu der Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die A31 zwischen Wietmarschen und Geeste wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

