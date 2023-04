Stand: 17.04.2023 06:38 Uhr Emsländer soll Scheune an Drogenhändler vermietet haben

Ein 66-Jähriger soll seine Scheune in Walchum (Landkreis Emsland) an zwei Niederländer vermietet haben, die darin Marihuana anbauten. Er muss sich deswegen wegen Beihilfe vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Der Beschuldigte habe gewusst, was die Mieter in der Scheune machen, so der Vorwurf. Als die Sache aufflog, fanden die Ermittler vor Ort fast vier Kilogramm Marihuana. Außerdem stießen sie auf eine große Drogenplantage. Daraus hätten weitere 50 Kilogramm der Droge hergestellt werden können, so ein Sprecher des Landgerichts.

