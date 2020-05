Stand: 15.05.2020 11:39 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Emsbüren: Kostspielige Brücken-Bergung und -Abbau

Das in den Dortmund-Ems-Kanal gestürzte Brückenteil der Kunkemühler Brücke soll in der kommender Woche geborgen werden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sollen die einsturzgefährdeten Reste der Brücke anschließend abgebaut werden. Die Kosten hierfür sollen laut Wasserstraßen und Schifffahrtsamt (WSA) Rheine 600.000 Euro betragen. Die Behörde plant, Schiffe parallel zu den Bergungsarbeiten an der Unfallstelle vorbei zu lotsen. Am Montag hatte ein Schiff die Brücke über den Kanal gerammt und zerstört. Damit ist auch die Kreisstraße 309 unterbrochen.

Karte: Schiffsunfall auf dem Dortmund-Ems-Kanal

