Stand: 11.05.2020 11:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Emsbüren: Brücke nach Schiffskollision eingestürzt

Auf dem Dortmund-Ems-Kanal ist am Morgen ein rund 85 Meter langes Binnenschiff bei Emsbüren mit einem Brückenpfeiler kollidiert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSA) sind Teile der Brücke beschädigt. Laut Polizei in Lingen ist das Mittelteil der einspurigen Brücke in den Kanal gestürzt. Verletzt wurde bei dem Schiffsunfall niemand. Die Besatzung des Schiffs kommt offenbar aus Polen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von NDR.de. Der Dortmund-Ems-Kanal ist derzeit gesperrt.

Karte: Schiffsunfall auf dem Dortmund-Ems-Kanal

