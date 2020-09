Stand: 30.09.2020 10:35 Uhr Ems bekommt Staustufen für Fische: Umbau beginnt in Herbrum

Fische sollen künftig wieder ungehindert durch die Ems schwimmen können. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dazu werden Staustufen und Wehre passierbar gemacht, zum Beispiel in Listrup, Lingen und Herbrum. Darauf haben sich jetzt die Wasserstraßenverwaltung des Bundes und der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in einer Kooperationsvereinbarung geeinigt. Beginnen sollen die Umbau-Pläne beim Ems-Wehr in Herbrum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.09.2020 | 06:30 Uhr