Emlichheim: Zweites defektes Bohrrohr entdeckt

In Emlichheim (Grafschaft Bentheim) ist möglicherweise auch durch ein zweites Leck sogenanntes Lagerstättenwasser in den Boden gelangt. Am Dienstag hat Wintershall DEA, Betreiber der Ölförderanlage, bekannt gegeben, dass in einem weiteren Bohrrohr durch Korrosion ein Loch entstanden ist. Es sei wahrscheinlich, sagte Jürgen Hartmann, Sprecher des Landkreises Grafschaft Bentheim, dass auch hier giftiges Wasser ausgetreten und in den Boden gelangt ist. Konkrete Zahlen gebe es noch nicht. Die gibt es allerdings für den ersten Schaden, die das niedersächsische Wirtschaftsministerium am Montag veröffentlichte. An diesem Rohr traten zwischen Januar 2014 und Oktober 2018 rund 220 Millionen Liter giftiges Wasser aus und sickerten in den Boden.

Emlichheim: Lagerstättenwasser ausgelaufen Hallo Niedersachsen - 29.07.2019 19:30 Uhr Seit mehr als 75 Jahren fördert das Unternehmen Wintershall in Emlichheim Erdöl. Offenbar ist dabei jahrelang Lagerstättenwasser unbemerkt ausgelaufen und in den Boden gesickert.







Wasser enthält Salze, Kohlenwasserstoff und Metalle

Laut eines Gutachtens sei das Wasser unter anderem mit Salzen, dem flüssigen Kohlenwasserstoff Benzol sowie den Metallen Bor, Strontium und Barium in nicht genannter Menge versetzt. Der Präsident des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Andreas Sikorski, sagte gegenüber dem NDR: "Wir überprüfen regelmäßig das Grundwasser und die Fließgewässer. Über diese regelmäßigen Proben haben wir bis jetzt keine Erkenntnis, dass Lagerstättenwasser im nutzbaren Grundwasser und in den Fließgewässern angekommen ist." Eine akute Gefahr bestehe für die Menschen in der Region nicht.

Bürgermeisterin "schockiert" über das Ausmaß der Verunreinigung

Die Bürgermeisterin der Samtgemeinde, Daniela Kösters, sagte, sie sei "schockiert" über das Ausmaß der Verunreinigung. Die ausgetretene Menge sei "dramatisch". Seit Mai habe es regelmäßige Besprechungen mit dem Betreiber und Behörden gegeben. Das Gutachten sei ihr allerdings erst seit Dienstagmorgen bekannt. Kösters verlangt eine Erklärung dafür, dass es vier Jahre gedauert habe, das Leck zu entdecken. "Sind die Wartungen ausreichend gewesen? Wie kann das Lagerstättenwasser aus dem Boden wieder herausgeholt werden? Kann es über die Jahre im Boden aufsteigen und doch irgendwann in die Nähe von Trinkwasserbrunnen oder in oberflächennahe Gewässer gelangen, mit denen die Landwirte ihre Felder beregnen?"

Defektes Rohr seit März bekannt

Die betroffene Bohrstelle ist seit Oktober 2018 aufgrund von Wartungsarbeiten außer Betrieb. Im Januar sei der Verdacht aufgekommen, dass Korrosionsschäden aufgetreten sein könnten. Diese wurden im März bestätigt. Die Bergbehörde habe daraufhin sofort Oberflächengewässer und das oberflächennahe Grundwasser beobachten lassen, hieß es. Eine Taskforce aus Bergbehörde, Hydrogeologen, Landkreis, der Samtgemeinde Emlichheim, dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und dem Betreiber treffe sich seitdem regelmäßig zum Informationsaustausch.

