Stand: 02.11.2020 09:06 Uhr Emlichheim: Eine Person bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Emlichheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat am Montagmorgen mindestens eine Person schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei sind zwei Pkw und ein Lastwagen zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die betroffene Straße zwischen Bahne und Wilsum musste wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

