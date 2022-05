Statt Grundwasser: Studie zur alternativen Feldberegnung

Wie Landwirte mit Kartoffelchips gegen Trockenheit kämpfen Stand: 20.05.2022 14:39 Uhr Durch die Trockenphase der vergangenen Wochen müssen immer mehr Felder beregnet werden. Hierfür werden allein in der Grafschaft Bentheim jährlich rund 5,5 Milliarden Liter Grundwasser benötigt.

Um eine Alternative für die Beregnung der Felder zu finden und Grundwasser als kostbare Ressource sparen zu können, hat der Landkreis Grafschaft Bentheim Untersuchungen in Auftrag gegeben. Dafür hat das Land Niedersachsen 270.000 Euro zur Verfügung gestellt. Am Freitag wurden die Ergebnisse vom Unternehmen Geodienste GmbH vorgestellt.

VIDEO: Wie Landwirte im Emsland gegen die Trockenheit kämpfen (3 Min)

Fruchtwasser zur Feldberegnung

In der Gemeinde Emlichheim in der Grafschaft Bentheim verarbeitet das Unternehmen Emsland-Stärke GmbH jedes Jahr zwei Millionen Tonnen Kartoffeln - unter anderem für Kartoffelchips. Dabei fällt viel Fruchtwasser ab und landet in einer Kläranlage. Dieses Wasser könnte genutzt werden, um die Kartoffelfelder zu beregnen, sagte der erste Kreisrat Michael Kiehl.

Studie zur Bewässerung

"Es gibt historisch gewachsen noch das Fruchtwassernetz, mit dem damals einfach so das Prozesswasser auf den Feldern versickert wurde. Das darf heute so nicht mehr erfolgen. Aber wenn es geklärt ist, dann könnte das über dieses alte bestehende Netz wieder eingesetzt werden", erklärte Kiehl. Diesen Vorschlag bestätigt nun eine Studie, in der auch das 180 Kilometer lange Drainagenetzwerk untersucht und ein großer Teil als funktionstüchtig eingestuft wurde.

Ertrag soll gesichert werden

Statt Grundwasser das Industriewasser zur Feldberegnung zu nutzen, liege auch im Interesse von Emsland-Stärke, sagte Mitarbeiter Jan Schots. Insgesamt gehe es darum, die Ertragssicherheit im Kartoffelanbau sowie auch im gesamten landwirtschaftlichen Bereich zu sichern. Davon hängen allein bei der Emsland-Stärke insgesamt 1.400 Arbeitsplätze ab - 400 davon direkt in Emlichheim. Es ginge aber auch um den dauerhaften Erhalt von Grund- und Trinkwasser in Zeiten des Klimawandels, betonte Lena Hübsch vom niedersächsischen Umweltministerium.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.05.2022 | 15:00 Uhr