Stand: 07.07.2021 21:02 Uhr Emlichheim: 1.500 Liter Getriebeöl ausgetreten

Bei vorbereitenden Tests für eine neue Pipeline in der Grafschaft Bentheim sind in Emlichheim auf dem Förderplatz der Erdölbohrung rund 1.500 Liter Getriebeöl ausgetreten. Grund dafür sei offenbar eine undichte Verbindung an einer der Pumpen gewesen. Das hat das Unternehmen Wintershall DEA mitgeteilt. Die Pumpe sei außer Betrieb genommen und der Boden im betroffenen Bereich abgetragen worden. Außerdem wurden die Samtgemeinde Emlichheim und das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie über den Vorfall informiert.

