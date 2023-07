Stand: 29.07.2023 13:30 Uhr Elfjähriges Mädchen aus Wohngruppe vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Im Landkreis Osnabrück sucht die Polizei nach der elfjährigen Firdaus. Das Mädchen habe sich am Freitag mit einer Freundin verabredet und sei danach nicht wie vereinbart in seine Wohngruppe im Kinderhof Merzen zurückgekehrt, teilten die Ermittler mit. Die Betreuer haben die Elfjährige demnach Freitagabend als vermisst gemeldet. Die Polizei Osnabrück hält es für möglich, dass Firdaus unterwegs zu Verwandten im hessischen Heusenstamm bei Offenbach sein könnte. Die Elfjährige ist etwa 1,51 Meter groß, hat lange dunkelbraune Haare und trägt wahrscheinlich schwarze Oberbekleidung, eine blaue Jeans sowie schwarze Schuhe mit mintgrüner Sohle. Sie hat vermutlich einen hellblauen Rucksack mit dunkelblauen Punkten bei sich. Hinweise nehmen die Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer (05439) 96 90 und die Polizei in Bramsche unter (05461) 9 45 30 entgegen.

