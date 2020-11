Stand: 23.11.2020 14:45 Uhr Elfjähriger nach Unfall mit Müllwagen in Klinik

Bei einem Verkehrsunfall in Papenburg ist ein elfjähriges Mädchen am Montagmorgen schwer verletzt worden. Ein 41-jähriger Müllwagenfahrer hatte das Kind übersehen, als er links abbiegen wollte. Das Mädchen wurde nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 92 60 zu melden.

