Elfjähriger flüchtet mit Kleinbus vor Polizei

Ein elfjähriger Junge ist in der Nacht zu Dienstag am Steuer eines Kleinbusses vor der Polizei geflüchtet. Dabei beschädigte er zahlreiche geparkte Autos. Nach Angaben der Polizei hatte eine Streife in Osnabrück den Jungen kurz nach Mitternacht bemerkt, als er ohne Licht und in Schlangenlinie mit dem Fahrzeug unterwegs war. Bei seiner Flucht rammte er neun Autos, eine Straßensperre stoppte ihn schließlich. Der Elfjährige lebt in einer Wohngruppe und wollte laut eigener Aussage jemanden in Osnabrück besuchen.

