Stand: 14.10.2021 08:31 Uhr Elferrat gibt grünes Licht: Damme feiert wieder Carneval

In Damme wird im kommenden Jahr wieder Carneval gefeiert. Das hat der Elferrat am Mittwochabend beschlossen und sich für das 2G-Modell entschieden. Beim Dammer Carnevalsumzug dürfen dann nur Geimpfte und Genesene mitmachen und zuschauen - ohne Maske und Abstandspflicht. Der Dammer Rosenmontag findet traditionell eine Woche früher statt und ist einer der größten Umzüge in Niedersachsen.

Weitere Informationen Damme: Elferrat beschließt Absage des Carnevals Der Elferrat der Karnevalisten in Damme hat entschieden: Der traditionsreiche Carneval fällt wegen Corona aus. "Das höchste Gut des Menschen ist die Gesundheit", sagte Präsident Goda. (15.09.2020) mehr Karneval während Corona: Jecken suchen Lösung Die großen Umzüge in Niedersachsen fallen wohl aus - aber ganz abschreiben wollen die Jecken den Karneval nicht. Ministerpräsident Weil (SPD) macht den Karnevalisten wenig Hoffnung. (19.08.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.10.2021 | 08:30 Uhr