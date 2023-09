Stand: 11.09.2023 08:33 Uhr Eissporthalle Nordhorn: Der Streit geht weiter

Die Bürgerinitiative zum Erhalt der Eissporthalle in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) will eine Sicherungsanordnung erwirken. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat einen entsprechenden Bericht der Grafschafter Nachrichtenbestätigt. Die Bürgerinitiative will damit verhindern, dass der Landkreis Grafschaft Bentheim Fakten schafft und mit dem Abriss der maroden und seit 2019 geschlossenen Halle beginnt. Nun muss sich der Landkreis äußern, wie der Zeitplan zum Abriss aussieht und seine Verwaltungsvorgänge dazu bis Donnerstag offenlegen. Mitte des Jahres hatte die Bürgerinitiative ein neues Bürgerbegehren beantragt - für den Erhalt der Halle. Der Landkreis hält das für unzulässig. Es wäre der inzwischen dritte Bürgerentscheid in Sachen Eissporthalle Nordhorn, die früher gut 22.000 Besucher jährlich anlockte.

Weitere Informationen Landkreis will Eissporthalle in Nordhorn abreißen lassen Die marode Eissporthalle in Nordhorn soll abgerissen werden. Das hat der Kreistag am Donnerstagabend beschlossen. (16.06.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.09.2023 | 06:30 Uhr