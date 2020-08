Stand: 12.08.2020 18:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Eisbomben und Duschen: Hitze-Hilfe für Zootiere

Eisbomben für die Schwarzbären und eine Wasserschlauch-Dusche für die Humboldt-Pinguine: Um seinen Tieren die Sommerhitze erträglicher zu machen, greift der Zoo Osnabrück in diesen Tagen zu einigen eiskalten Tricks. Das Schwarzbären-Paar "Honey" und "Spike" bekomme derzeit Obst und Gemüse, das in einem mit Wasser gefüllten Eimer gefroren wurde, sagte eine Zoo-Sprecherin. "Damit können sie sich abkühlen und sich das ein bisschen erarbeiten."

Extra Duschen für Pinguine und Orang-Utans

Die aus Peru und Chile stammenden Humboldt-Pinguine können Wärme zwar gut vertragen. Dennoch seien auch sie für eine Abkühlung durchaus empfänglich, so die Sprecherin. Die bekommen die Watschel-Tiere per Schlauch-Dusche: Sie sorge für ein wenig Sprühregen, womit sich auch die Pinguine abkühlen könnten. Bei den Orang-Utans stellen die Mitarbeiter einen Wasserschlauch mit Düse an. Besonders Orang-Utan "Dayang" nutze diese Form der Abkühlung sehr gerne, sagte die Sprecherin. Der Zoo habe Vorgaben für die Tieranlagen, auch was Schattenplätze und Wasserstellen für die Tiere angehe: "Da ist es im Prinzip schon optimal." Dennoch gebe man den Tieren in Einzelfällen auch extra Erfrischungsmöglichkeiten. Unklar ist, wie sich Baumstachler "Ben" bei der Hitze frisch hält: Er war am Montag aus seiner Anlage entwischt und ist bislang noch nicht wieder aufgetaucht.

