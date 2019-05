Stand: 29.05.2019 10:15 Uhr

Einspruch gegen Wahl in Dissen eingelegt

Wegen eines möglichen Vergehens einer Wahlhelferin muss die Bürgermeisterwahl in Dissen (Landkreis Osnabrück) eventuell wiederholt werden. Die Frau soll nach Angaben von Wahlleiter Hartmut Nümann am Sonntag gegen 14 Uhr einen Wahlzettel, auf dem der Name des späteren Siegers Eugen Görlitz (parteilos) angekreuzt war, fotografiert und das Bild per WhatsApp verschickt haben. Damit könnte sie gegen den Grundsatz der geheimen Wahl verstoßen haben. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat der scheidende Bürgermeister Nümann (SPD) deshalb vorsorglich Einspruch gegen das Ergebnis eingelegt und den Rat informiert.

Sondersitzung des Rates möglich

Das Verhalten der Helferin sei seiner Ansicht nach ein klarer Verstoß gegen das Kommunalwahlgesetz und könne das knappe Wahlergebnis verfälscht haben, sagte Nümann gegenüber NDR.de. Er kündigte an, sich am Montag mit dem Landkreis Osnabrück über das weitere Vorgehen abzustimmen. Außerdem wolle er in Erfahrung bringen, an welchen Personenkreis die Wahlhelferin das Foto geschickt hat. Darüber habe er bislang keinerlei Informationen, so Nümann. Weil der Dissener Rat regulär erst wieder am 1. Juli zusammentritt, werde er danach möglicherweise eine Sondersitzung einberufen. Sollte der Rat den Einspruch ablehnen, könne der Fall auch vor das Verwaltungsgericht gebracht werden.

28 Stimmen entscheiden die Wahl

Nümann war seinen Angaben zufolge vom unterlegenen Kandidaten Ulrich Meyer zu Drewer (parteilos) auf das mögliche Vergehen aufmerksam gemacht worden. Meyer zu Drewer hatte 28 Stimmen weniger bekommen als sein Konkurrent Görlitz und die Wahl mit 49,7 Prozent der Stimmen hauchdünn verloren. Es war der knappste Ausgang aller Bürgermeisterwahlen in Niedersachsen am vergangenen Sonntag.

