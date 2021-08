Einmal mit dem Rad ums Emsland - Sportler sammelt für Kinder Stand: 15.08.2021 09:54 Uhr Eike Lindemann aus Sögel hat am Sonnabend Kilometergeld für krebskranke Kinder in Meppen gesammelt - mit einer extrem sportlichen Aktion.

Der 27 Jahre alte Mann hat mit seinem Rennrad das Emsland an einem Tag umrundet. 368 Kilometer hat er dafür bewältigt, wie er am Sonntag via Instagram mitteilte. Lindemann war am Sonnabendmorgen mit dem Rad in Sögel gestartet. Mit der Aktion sammelte er Geld für einen guten Zweck: Privatleute sowie Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region spenden pro absolviertem Kilometer für die "Elterninitiative Kinderkrebs".

Bereits Grafschaft Bentheim mit Rad umrundet

Lindemann hatte zuvor mit einem Freund bereits den Landkreis Grafschaft Bentheim umfahren. Er ist nach eigenen Angaben über Fußball, Leichtathletik und Triathlon zum Ausdauersport gekommen - seine Erfahrung und sein Training wollte er jetzt für die Kinder einsetzen. "Ich glaube, die Familien haben schon ein schreckliches Schicksal. Da möchte ich gern unterstützen", sagte Lindemann.

