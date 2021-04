Stand: 23.04.2021 16:18 Uhr Einkaufen ohne Verpackungsmüll: Stiftung fördert Projekt

Nudeln in Plastiktüten, eingeschweißtes Obst und Gemüse, Getränke in Einwegflaschen: Allein im Jahr 2018 sind auf diese Weise bundesweit 18,6 Millionen Tonnen Verpackungsmüll entstanden. Das teilte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Sitz in Osnabrück mit. Die DBU will gegensteuern - und fördert jetzt mit 291.000 Euro ein Projekt, das sich gegen Verpackungsmüll einsetzt und Unverpackt-Läden fördern soll. Das Geld geht an die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE) in Brandenburg. Sie soll nach Angaben der Stiftung branchenweite Standards für den Transport oder das Marketing der Produkte von Unverpackt-Läden entwickeln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.04.2021 | 08:00 Uhr