Stand: 12.05.2020 15:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Eingestürzte Brücke behindert Schiffsverkehr

Wegen der am Montag von einem Schiff zerstörten Brücke bei Emsbüren wird es am Dortmund-Ems-Kanal voraussichtlich noch länger zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten stünden erst am Anfang, sagte Ulrich Wieching vom zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine. Unter anderem würde ein Schwimmkran benötigt. Möglicherweise werde es Monate dauern, bis wieder Schiffe die Unfallstelle passieren können.

Brücke nach Schiffskollision eingestürzt Hallo Niedersachsen - 11.05.2020 19:30 Uhr Auf dem Dortmund-Ems-Kanal bei Emsbüren hat ein Frachtschiff die Kunkenmühlebrücke gerammt. Das Mittelteil des Bauwerks stürzte ins Wasser. Der Kanal ist gesperrt.







4,4 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Brückenteile müssen abgerissen werden

Die noch stehenden Brückenteile seien einsturzgefährdet und müssten entfernt werden, um die Bergungsarbeiten nicht zu gefährden, sagte Wieching. Erst danach könne das in den Kanal gestürzte Mittelteil geborgen werden. Die Brücke sollte in einigen Jahren ohnehin abgerissen werden. Gesperrt bleibt vorerst der Abschnitt zwischen den Schleusen Venhaus und Hesselte. Ein Umfahren ist nur sehr weiträumig möglich.

Zu wenig Ballastwasser als Unfallursache

Die Unfallursache ist aus Sicht der Polizei geklärt: Das unbeladene Frachtschiff soll zu wenig Ballastwasser in den Tanks gehabt haben, so dass der Bug zu weit aus dem Kanal ragte und die Brücke einriss. Der 65-jährige Schiffsführer gilt laut Polizei als erfahren und stand zum Zeitpunkt des Unfalls nicht unter Alkoholeinfluss.

Kanal verbindet Ruhrgebiet mit Emden

Die betroffene Brücke wurde 1954 gebaut und war über 60 Meter lang. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1899 verbindet der 225 Kilometer lange Kanal das östliche Ruhrgebiet mit dem Seehafen von Emden. Der Unfallort liegt nur wenige Kilometer nördlich der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bei Kanalkilometer 131.

Karte: Schiffsunfall auf dem Dortmund-Ems-Kanal

Weitere Informationen Emsbüren: Schiff bringt Brücke zum Einsturz Ein Frachtschiff hat auf dem Dortmund-Ems-Kanal bei Emsbüren eine Brücke gerammt. Das Mittelteil des Bauwerk stürzte ins Wasser. Der Kanal ist vorerst gesperrt. (12.05.2020) mehr Planung für Neubau der Friesenbrücke ist fertig Die Bahn hat entscheidende Planungsunterlagen für den Bau einer neuen Brücke über die Ems bei Weener (Landkreis Leer) eingereicht. Die Friesenbrücke ist seit einer Havarie zerstört. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.05.2020 | 17:00 Uhr