Stand: 20.03.2024 11:08 Uhr Einbruchsserie aufgeklärt - Polizei ermittelt Tatverdächtige

Die Polizei aus Vechta hat eine Einbruchsserie in Lohne und Dinklage aufgeklärt. Zwei Tatverdächtige aus Lohne (Landkreis Vechta) im Alter von 43 und 31 Jahren wurden ermittelt. Sie sollen laut Polizei zwischen August 2023 und Februar 2024 an 19 Einbrüchen in Wohnwagen, Partyhütten und Vereinsheimen beteiligt gewesen sein. Die Polizei beschlagnahmte bei den beiden Männern Diebesgut. Ein Teil der Gegenstände haben die Ermittler bereits wieder den Geschädigten ausgehändigt. Zu anderem Diebesgut sucht die Polizei noch nach den Besitzern. Sie bittet weitere mögliche Geschädigte, die bislang keine Strafanzeige erstattet haben, sich mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

