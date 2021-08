Stand: 13.08.2021 10:20 Uhr Einbrecher stehlen zehn Notebooks aus der VHS Meppen

Bislang unbekannte Täter sind in ein Büro der Volkshochschule in Meppen (Landkreis Emsland) eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und entwendeten zehn Notebooks. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Tat habe sich in der Nacht zu Donnerstag ereignet.

