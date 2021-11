Stand: 26.11.2021 11:38 Uhr Einbrecher schlagen und fesseln Bewohner

In Hüven in der Samtgemeinde Sögel (Landkreis Emsland) haben Einbrecher Mittwochnacht auf brutale Art und Weise ein Pärchen ausgeraubt. Die Unbekannten brachen laut Polizei in das Haus ein und überraschten dort eine 57-jährige Frau auf der Couch im Wohnzimmer. Ihr Lebenspartner schlief gerade, als die Täter ihn mit einem Gegenstand schwer am Kopf verletzten. Beide Bewohner wurden daraufhin gefesselt. Erst als der Mann - ein Unternehmer - am Morgen nicht bei seiner Firma auftauchte, fand ein Mitarbeiter das Pärchen gefesselt auf. Bislang sei unklar, ob der Überfall mit dem Unternehmen des Mannes zu tun habe oder ob es um Diebesgut ging, so die Polizei. Über eine mögliche Beute sei bisher nichts bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.11.2021 | 13:30 Uhr