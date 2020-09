Stand: 18.09.2020 15:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ein dicker Brocken: Der Findling von Hüven

Ein Bauer im Emsland hat einen echten Kaventsmann auf seinem Acker: 4,50 Meter hoch und fünf Meter breit ist der Brocken, den Tobias Dörtelmann auf seinem Grund und Boden gefunden hat. Stolze 70 Tonnen wiegt der Findling - geschätzt, wohlgemerkt. Die Gemeinde Hüven will den riesigen Stein jetzt heben lassen und in der Ortsmitte aufstellen.

Was kratzt an unserem Pflug?

Dabei begann die Geschichte des Findlings auf dem Acker gar nicht so gut. Jahrzehntelang hatte sich die Familie Dörtelmann über den Stein geärgert - beim Pflügen kratzte das Metall über die harte Oberfläche, Maschinen gingen kaputt. Zwei Versuche, den Stein freizulegen, schlugen fehl. Der Brocken war einfach zu groß.

Videos 4 Min Schwierige Bergung des tonnenschweren Findlings In der kleinen Ortschaft Kroge hat ein Landwirt einen riesigen Findling entdeckt. Experten haben versucht, das Schwergewicht zu bergen. Doch so einfach ist das nicht. 4 Min

Bergung kostet etwa 35.000 Euro

Das Bauamt und ein Schwertransportunternehmen haben den Stein nun vermessen und das Gewicht berechnet. Die Bergung kostet etwa 35.000 Euro. Die Gemeinde hofft, dass sich der Landkreis, die Samtgemeinde Sögel und andere Unterstützer an den Kosten beteiligen. Dann soll der Findling am Schützenplatz in der Ortsmitte aufgestellt werden.

Baumaterial fürs Großsteingrab

Eine lange Reise hat er vermutlich schon hinter sich: Der Landkreis Emsland gibt an, dass der Stein vermutlich in der Eiszeit von einem Gletscher bis auf den Hümmling geschoben. Ab 3.800 vor Christus wurden solche Steine für den Bau von Großsteingräbern verwendet- und solche sind auch rund um Hüven zu finden.

Schaulustige auf dem Acker

Mittlerweile hat sich der Findling im Acker zu einer Art Besuchermagnet entwickelt. Besonders am Wochenende beobachtet Bauer Dörtelmann viele Schaulustige, die einen Blick auf den Stein aus kalter Vorzeit werfen wollen. Auch in den sozialen Netzwerken kursieren mittlerweile Bilder des Hüvener Steins.

