Stand: 20.10.2019 08:45 Uhr

Ein Neuer fürs Rathaus: Vechta wählt Bürgermeister

Spannung in Vechta: Heute wird in der Stadt ein neuer Bürgermeister gewählt. Im Vorfeld waren vier Ratsherren aus der CDU-Fraktion ausgeschert und hatten unter dem Namen Vechtaer Christdemokraten (VCD) ihre eigene Gruppe gegründet. Dadurch verlor die CDU ihre Mehrheit im Rat. Aus den Reihen der VCD geht nun der Finanzwirt Claus Dalinghaus in die Bürgermeister-Wahl. Die CDU selbst hat mit dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden des Caritas-Sozialwerks, Heribert Mählmann, einen parteilosen Kandidaten aufgestellt. Für ein Bürgerbündnis aus mehreren Parteien (SPD, Wir für Vechta, FDP und Grüne Jugend) kandidiert der Betriebswirt Kristian Kater, der selbst der SPD angehört. Vechta wird seit Jahrzehnten von der CDU dominiert, hatte allerdings mit Uwe Bartels auch schon einmal einen SPD-Bürgermeister. Fraglich ist, inwieweit sich die Zerwürfnisse in der CDU auf die Wahl auswirken. Der bisherige Bürgermeister Helmut Gels (CDU) tritt aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl an.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.10.2019 | 08:00 Uhr