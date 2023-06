Stand: 22.06.2023 13:56 Uhr Ein Jahr auf der Flucht: Automatensprenger in Spanien gefasst

In Spanien hat die Polizei einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger festgenommen, der knapp ein Jahr auf der Flucht war. Am Dienstag sei der 25-Jährige nach Deutschland übergestellt worden, teilte die Polizeidirektion Osnabrück am Donnerstag mit. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Im Februar 2022 soll der Mann einen Geldautomaten in Melle (Landkreis Osnabrück) gesprengt haben. Nach der Tat wurde er mit zwei anderen Männern auf der Autobahn 1 bei Osnabrück gestoppt. Sie konnten zunächst jedoch fliehen. Seine mutmaßlichen Komplizen wurden bereits festgenommen. Auch an einer Automatensprengung in Nordrhein-Westfalen im März 2022 soll der 25-Jährige beteiligt gewesen sein. Gegen ihn soll nun vor dem Landgericht Osnabrück verhandelt werden.

