Eilantrag gegen verkaufsoffenen Sonntag in Meppen abgelehnt

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat einen Eilantrag gegen den verkaufsoffenen Sonntag in Meppen an diesem Wochenende abgelehnt. Geklagt hatte die Gewerkschaft Ver.di. Ihrer Ansicht ist nach ist der Bereich, in dem die Läden öffnen dürfen, zu groß gefasst. Das Gericht sah das anders. Der derzeit in Meppen stattfindende Mobile Freizeitpark locke genügend Besucher in die Innenstadt, um den verkaufsoffenen Sonntag zu rechtfertigen, so die Richter.

