Stand: 02.02.2024 13:16 Uhr Eigene Kinder missbraucht und gefilmt: Fast vier Jahre Haft

Für den sexuellen Missbrauch seiner eigenen Kinder ist ein Mann aus Dissen (Landkreis Osnabrück) am Freitag zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Den Fall hatte das Landgericht Osnabrück 2022 schon einmal verhandelt: Damals waren der Mann und seine Partnerin dafür verurteilt worden, dass sie ihre zwei Monate und zwei Jahre alten Kinder missbraucht und dabei gefilmt hatten. Der 30-Jährige sollte vier Jahre und drei Monate in Haft. Das wollte der Dissener nicht akzeptieren und legte Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein. Mit Erfolg: Der BGH hob das Urteil in Teilen auf und das Landgericht Osnabrück musste erneut verhandeln. Weil dem Mann eine von mehreren Taten nicht nachgewiesen werden konnte, fiel das neue Urteil etwas geringer aus. Die Kinder befinden sich mittlerweile in einer Pflegefamilie.

Weitere Informationen Sexuelle Gewalt an Kindern: Influencerin klärt auf und macht Mut Als Kind wurde Lena Jensen jahrelang sexuell missbraucht. Auf ihrem Instagram-Kanal leistet sie jetzt Aufklärungsarbeit. (14.11.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.02.2024 | 06:30 Uhr