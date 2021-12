Stand: 25.12.2021 19:03 Uhr Ehrenamtliche beschenken an der A1 Dutzende Trucker

An der Autobahn 1 zwischen Osnabrück und Cloppenburg haben am ersten Weihnachtstag die Vereine DocStop und Trucker Freunde Deutschland Präsente an Lkw-Fahrer verteilt. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer überreichten die Geschenktüten an Trucker aus verschiedenen Ländern, die Weihnachten auf deutschen Rastplätzen verbringen müssen. Bundesweit wurden im Rahmen der Aktion insgesamt mehr als 1.000 Tüten übergeben. Die Freude bei den Beschenkten war nach Angaben der Vereine groß.

VIDEO: Trucker bekommen Weihnachtsgeschenke an der Autobahn (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.12.2021 | 15:00 Uhr