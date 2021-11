Dustin ist wohlauf: Junge aus Bad Essen in Bayern entdeckt Stand: 17.11.2021 11:20 Uhr Seit Ende September wurde der elfjährige Dustin aus Bad Essen (Landkreis Osnabrück) vermisst. Nun haben ihn Sonderermittler in einer Wohnung im bayrischen Landkreis Bad Kissingen entdeckt.

Mit Unterstützung der bayrischen Polizei fanden Ermittler der SOKO "Dustin" den Jungen über sieben Wochen nach seinem Verschwinden am Dienstagabend im bayrischen Bad Bocklet. Den Angaben zufolge ist der Junge wohlauf und jetzt in der Obhut des zuständigen Jugendamtes. Weitere Details sind nicht bekannt. Auch die Hintergründe seines Verschwindens sind weiter unklar.

Polizei Osnabrück bedankt sich für Unterstützung

Die Polizei Osnabrück bedankte sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien bei der Fahndung nach Dustin. Der 11-Jährige hatte am 28. September die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Bad Essen gegen 7.15 Uhr verlassen. Mit dem Fahrrad wollte er zur Schule - kam dort aber nicht an. Seitdem wurde das Kind vermisst.

