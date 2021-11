Dustin aus Bad Essen: Polizei ermittelt gegen die Großmutter Stand: 18.11.2021 11:14 Uhr Langsam kommt Licht ins Dunkel um das Verschwinden von Dustin aus Bad Essen (Landkreis Osnabrück). Die Polizei ermittelt gegen die Großmutter des Elfjährigen wegen Kindesentziehung.

Die Frau habe den Jungen am 28. September auf dem Schulweg abgefangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie soll Dustin dann in einer Wohnung von Bekannten im bayerischen Landkreis Bad Kissingen versteckt haben. Dort entdeckten Ermittler der Soko "Dustin" den seit rund sieben Wochen verschwundenen Jungen am Dienstagabend.

Großmutter gibt Aufenthaltsort nicht preis

Die Großmutter stand demnach offenbar länger in Verdacht, mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Laut Polizei habe sie "trotz zahlreicher Versuche" den Aufenthaltsort nicht preisgegeben, wie es in der Mitteilung heißt. Der Junge sei schließlich "durch umfangreiche Ermittlungen mit hohem polizeilichen Kräfteansatz" gefunden worden. Den Angaben zufolge sei der Junge wohlauf und in Obhut des zuständigen Jugendamtes.

Polizei Osnabrück dankt für Unterstützung

Die Polizei Osnabrück bedankte sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien bei der Fahndung nach Dustin. Der Elfjährige hatte am Morgen des 28. September die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Bad Essen verlassen. Mit dem Fahrrad wollte er zur Schule - kam dort aber nicht an.

