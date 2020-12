Durchfahrt Spahnharrenstätte seit eineinhalb Jahren dicht Stand: 03.12.2020 16:28 Uhr Für die 1.500 Bewohner der Gemeinde Spahnharrenstätte im Landkreis Emsland ist die Sanierung der Hauptstraße zum Geduldspiel geworden. Die Arbeiten haben vor eineinhalb Jahre begonnen.

Und sie werden in diesem Jahr auch nicht mehr beendet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Geh- und Radwege für die neue Ortsdurchfahrt seien noch nicht fertig. Inzwischen gebe es obendrein erhebliche Schäden an den Nebenstraßen, weil Autofahrer sich nicht an die ausgeschilderten Umwege gehalten hätten, sagt Bürgermeister Reinhard Timpker (CDU). Die Kosten, um die Schäden zu beheben, liegen demnach bei rund 140.000 Euro.

Bei Arbeiten Schäden an Wasserrohren entdeckt

Dass die Sanierung der drei Kilometer langen Straße bereits so lange dauere, liege Timpker zufolge auch daran, das bei den Arbeiten Schäden an freigelegten Wasserrohren entdeckt wurden. Zudem seien Stromleitungen erneuert worden.

Archiv 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: Regional Osnabrück | 04.12.2020 | 08:30 Uhr