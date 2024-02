Durch dick und dünn: Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit Stand: 12.02.2024 09:24 Uhr Ein Leben lang füreinander da: Ein Ehepaar aus Osnabrück hält sich seit 65 Jahren die Treue. Nun haben Ursula und Friedhelm Linge Eiserne Hochzeit gefeiert.

Jeden Tag um 14 Uhr fährt Ursula Linge mit dem Bus nach Sutthausen. Dort besucht die 82-Jährige ihren Mann, der in einer Intensivpflege-WG lebt. Friedhelm Linge wird über einen Schlauch am Hals künstlich beatmet. Sprechen kann der 86-Jährige nicht mehr, aber mit den Augen reagieren. "Seine Frau schafft es - nicht immer, aber immer mal wieder - durch einfache Dinge, ihn runter zu bringen", sagt Pflegedienstleiter Daniel Ahrenberg.

65 Jahre Ehe: "Man muss auch mal was wegstecken können"

Gerade hat das Paar Eiserne Hochzeit gefeiert, seit 65 Jahren sind die beiden verheiratet. Bei der Hochzeit war Ursula 17 Jahre alt, Friedhelm 21 Jahre. Wenig später kam der gemeinsame Sohn auf die Welt. Das Wichtigste in 65 Jahren Ehe: "Man muss auch mal was wegstecken können. Wir haben uns dann abends immer wieder vertragen, wenn wir uns mal gestritten haben", sagt Ursula Linge. Am Abend um 9 Uhr fährt sie nach Hause, um am nächsten Tag wieder ihren Friedhelm zu besuchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.02.2024 | 14:30 Uhr