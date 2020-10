Drosten besucht alte Heimat Meppen: "Respekt vor dem Virus" Stand: 31.10.2020 12:18 Uhr Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hat am Freitagabend Meppen besucht. Er sprach bei einer Veranstaltung im Jugend- und Kulturzentrum der Stadt.

Der Mediziner, der durch den Podcast "Coronavirus-Update" von NDR Info einem breiten Publikum bekannt geworden ist, stammt selbst aus dem Emsland. Vor Kurzem ist er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Hoffnung auf baldige Impfstoff-Zulassung

Die Veranstaltung in Meppen fand wegen des Coronavirus ohne Publikum statt. Wie lange uns die Pandemie noch begleiten wird, weiß niemand. Drosten zeigte sich aber vorsichtig optimistisch, dass bald ein Impfstoff zur Verfügung steht: "Ich denke schon, dass es Anfang des Jahres zu ersten Zulassungen kommen kann - international, vielleicht sogar auch in Europa und in Deutschland." Auch nach einer Zulassung werde aber Zeit vergehen, bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft werde kann. Bis es ausreichende Mengen des Stoffs gebe, werde es wohl Sommer werden. Bis dahin könnten aber möglicherweise Angehörige besonders gefährdeter Berufsgruppen, vielleicht auch schon erste Risikogruppen eine Impfung erhalten.

"Das ist eine Krankheit, die ich nicht haben will"

Er selber habe nicht direkt Angst vor dem Virus, verspüre aber "einen ganz schönen Respekt" davor, sagte der Wissenschaftler. "Das ist eine Krankheit, die ich nicht haben will." Er versuche sich bestmöglich zu schützen. In seinem beruflichen Umfeld gelten Drosten zufolge weitreichende Vorsichtsmaßnahmen. "Und ansonsten fahre ich zu meiner Familie. Das ist im Moment mein eingeschränktes Sozialleben, das ich so wähle."

Über den Besuch im Emsland, wo seine Eltern wohnen, freute sich der viel beschäftigte Virologe. "Ich bin immer gerne im Emsland. Es ist ruhig, ich finde es immer wieder total angenehm."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.10.2020 | 17:00 Uhr