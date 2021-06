Stand: 25.06.2021 13:10 Uhr Drogenspürhund "Franz-Ludwig" macht den großen Fang

Die Polizei hat einen 32 Jahre alten mutmaßlichen Drogenkurier an der deutsch-niederländischen Grenze in Bad Bentheim festgenommen. Der Mann soll versucht haben, rund ein Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Ecstasy, 40 Gramm Rauschpilze sowie zirka ein Kilogramm einer bislang unbekannten weißen Substanz in einem Zug zu schmuggeln. Die Fahnder kontrollierten den Zug am Donnerstag gegen 9.25 Uhr im Bahnhof von Bad Bentheim - mit Unterstützung einer Hundeführerin und Super-Nase "Franz-Ludwig". Der Rauschgiftspürhund zeigte am Sitzplatz des 32-Jährigen einen Fund an, Ermittler entdeckten die Drogen. Sie nahmen den Verdächtigen fest, er kam in Untersuchungshaft. Die Polizei schätzt den Verkaufswert auf 15.000 Euro.

