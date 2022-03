Stand: 16.03.2022 17:04 Uhr Drogenkurier im IC ertappt - Kokain und Marihuana im Gepäck

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle im Grenzbahnhof Bad Bentheim einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der am Dienstag zwei Kilogramm Marihuana und 50 Gramm Kokain aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann mit einem zwischen Amsterdam und Berlin verkehrenden Intercity nach Deutschland eingereist. Das beschlagnahmte Rauschgift hätte laut Polizei im Straßenverkauf einen Wert von etwa 25.000 Euro gehabt. Das Amtsgericht Nordhorn erließ Haftbefehl gegen den 24-Jährigen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

