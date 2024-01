Stand: 24.01.2024 15:37 Uhr Drogen für 74.000 Euro in Cornflakes-Packungen geschmuggelt

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze einen 26-Jährigen festgenommen. Wie die Polizeiinspektion in Bad Bentheim am Mittwoch mitteilte, führte der Niederländer Kokain und Ecstasy im Straßenverkaufswert von rund 74.000 Euro mit sich. Der Mann sei den Beamten bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aufgefallen, weil er außer einigen Hygieneartikeln lediglich zwei große Packungen Cornflakes als Gepäck dabei hatte. In den Packungen fand die Polizei dann 2.400 Ecstasy-Tabletten und etwa 720 Gramm Kokain. Das Amtsgericht Nordhorn hat laut Polizei am Mittwoch Haftbefehl gegen den 26-Jährigen erlassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min