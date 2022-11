Stand: 21.11.2022 13:17 Uhr Drogen aus Fenster geworfen: Polizei Osnabrück fasst Fahrer

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei in Osnabrück bei Ermittlungen zu einem Drogendelikt geholfen. Zuvor hatten die Beamten bei einer Verkehrskontrolle auf der A30 in einem Auto einen verdächtigen Geruch wahrgenommen und eine kleine Menge Marihuana, versteckt in einer Christbaumkugel, gefunden. Außerdem entdeckten sie Tabletten. Die Polizisten forderten den Fahrer auf, ihnen zur Wache in Osnabrück zu folgen. Während der Fahrt dorthin wurde ein Paket mit einem halben Kilogramm Ecstasy-Tabletten aus dem Fenster geworfen. Ein aufmerksamer Autofahrer, der hinter dem kontrollierten Wagen fuhr, bemerkte dies und brachte die Tüte zur Polizeidienststelle. Der verdächtige 27-Jährige gab daraufhin zu, dass die Drogen ihm gehören. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

