Stand: 12.01.2023 12:08 Uhr Drittligist VfL Osnabrück setzt demnächst auf Mehrwegbecher

Bei Heimspielen des VfL Osnabrück gibt es künftig keine Einwegbecher mehr. Der Fußball-Drittligist führt mit dem Heimspiel am Samstag ein neues Mehrwegbechersystem ein. Bisher habe man - hochgerechnet - pro Spielzeit rund 370.000 Einwegbecher gebraucht - teilt der Verein mit. Das sei nun vorbei. Durch die mehrfache Nutzung der Becher würden Ressourcen geschont, es entstehe viel weniger Müll und wertvolle Rohstoffe könnten gespart werden, heißt es. Der VfL nennt die Umstellung "enkeltauglich". Pro Becher muss man einen Euro Pfand zahlen. Wer auf die Rückerstattung verzichten möchte, kann den Becher auch in eine Sammelbox werfen. Das Geld fließt dann in das Nachwuchsleistungszentrum.

