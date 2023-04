Stand: 07.04.2023 15:52 Uhr Dreiste Diebe stehlen gleich drei Lkw-Ladungen Holz

In der Gemeinde Börger im Landkreis Emsland haben Unbekannte zwischen Freitag vergangener Woche und Montag in einem Wald circa 130 Raummeter Holz gestohlen. Das Verladen der Stämme habe vermutlich aufgrund der Menge mehrere Stunden gedauert, teilte die Polizei jetzt mit. Sie vermutet, dass das Holz mit einem Lastwagen abtransportiert worden wurde. Die Menge entsprach demnach in etwa drei Lkw-Ladungen. Die Schadenshöhe liegt nach Angaben der Beamten bei rund 10.000 Euro. Unter der Telefonnummer (05952) 924 50 können sich Zeugen bei der Polizei in Sögel melden.

