Stand: 09.03.2021 21:49 Uhr Drei Verletzte nach Wohnhaus-Brand in Osnabrück

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zehn weitere Menschen mussten das Gebäude verlassen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Sperrmüllhaufen vor dem Gebäude in Brand geraten, die Flammen griffen dann über das Vordach auf das Wohnhaus über. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5.000 bis 100.000 Euro.

