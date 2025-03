Stand: 26.03.2025 12:28 Uhr Drei Verletzte nach Gasaustritt in Mehrfamilienhaus in Belm

In einem Mehrfamilienhaus in Belm (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht auf Dienstag Gas ausgetreten. Dadurch wurden nach Polizeiangaben drei Personen verletzt. Die meisten Bewohner konnten selbst das Gebäude verlassen, die Feuerwehr holte Vereinzelte noch aus ihren Zimmern, heißt es. Insgesamt seien in den Haus etwa 20 Menschen gemeldet, darunter auch Familien mit Kindern. Die Verletzten wurden laut Polizei sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe der Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Ursache für den Gasaustritt waren offenbar vorangegangene Arbeiten an der Heizung.

VIDEO: Kohlenmonoxid-Alarm in Belmer Mehrfamilienhaus (1 Min)

