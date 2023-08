Stand: 15.08.2023 06:58 Uhr Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Osnabrück

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montagabend in Osnabrück drei Personen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Ampel und mehrere Verkehrszeichen geprallt. Der Wagen blieb in einem Graben liegen. Die Unfallursache ist laut Polizei unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.08.2023 | 05:30 Uhr